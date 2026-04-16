MES VACANCES AU MUSÉE AFFICHES MENSONGÈRES, ATELIER DU COLLECTIF STUDIO TRAMES Sérignan
MES VACANCES AU MUSÉE AFFICHES MENSONGÈRES, ATELIER DU COLLECTIF STUDIO TRAMES Sérignan jeudi 23 juillet 2026.
Sérignan
MES VACANCES AU MUSÉE AFFICHES MENSONGÈRES, ATELIER DU COLLECTIF STUDIO TRAMES
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-23
En écho aux expositions, le studio TRAMES, studio de graphisme, d’impression et de communication propose un atelier autour de l’illusion d’optique et des arts graphiques. Les enfants seront invités à créer leur propre affiche à double message en la composant entièrement à la main. Plusieurs techniques (découpe de formes et de typographies imprimées en risographie, collage, dessins…) pourront être mobilisées pour créer des affiches en bichromie dans un jeu de révélation/dissimulation et d’exploration du double sens graphique. Sur réservation. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement MES VACANCES AU MUSÉE AFFICHES MENSONGÈRES, ATELIER DU COLLECTIF STUDIO TRAMES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-12 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- SOIRÉE D’INAUGURATION NOUVELLES EXPOSITIONS AU MRAC Sérignan 18 avril 2026
- STAGE DE DANSE SPÉCIAL CARNAVAL STUDIO ART’CORPS Sérignan 18 avril 2026
- ATELIER GOÛTER SENSORIEL, CRÉATIF ET SONORE Sérignan 19 avril 2026
- ALEXIS HK ET BENOÎT DORÉMUS Parc Rayonnant Sérignan 19 avril 2026
- ATELIER GOÛTER DÉTECTIVE NATURE Sérignan 20 avril 2026