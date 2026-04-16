Sérignan

MES VACANCES AU MUSÉE AFFICHES MENSONGÈRES, ATELIER DU COLLECTIF STUDIO TRAMES

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-23

En écho aux expositions, le studio TRAMES, studio de graphisme, d’impression et de communication propose un atelier autour de l’illusion d’optique et des arts graphiques. Les enfants seront invités à créer leur propre affiche à double message en la composant entièrement à la main. Plusieurs techniques (découpe de formes et de typographies imprimées en risographie, collage, dessins…) pourront être mobilisées pour créer des affiches en bichromie dans un jeu de révélation/dissimulation et d’exploration du double sens graphique. Sur réservation. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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L’événement MES VACANCES AU MUSÉE AFFICHES MENSONGÈRES, ATELIER DU COLLECTIF STUDIO TRAMES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-12 par 34 ADT34