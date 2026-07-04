LECTURES ET ATELIER INSECTES POP-UP Sérignan
mercredi 5 août 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
LECTURES ET ATELIER INSECTES POP-UP
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
À l’aide de papier, de ciseaux et d’un peu d’imagination, fabrique des insectes en relief qui donnent l’illusion de sortir de la feuille.
Grâce à quelques techniques de découpage et de pliage, araignées, papillons…et toutes les petites bêtes que tu voudras, prendront vie sous tes yeux ! Dès 3 ans. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LECTURES ET ATELIER INSECTES POP-UP
%C0 Using paper, scissors, and a little imagination, make 3-D insects that look as if they’re popping out of the page.
L’événement LECTURES ET ATELIER INSECTES POP-UP Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- LES JEUDIS DES PRODUCTEURS Sérignan 9 juillet 2026
- LES CONCERTS DE L’ÉTÉ GROUPE SPAIN Sérignan 10 juillet 2026
- EXPOSITION LAITRAM Sérignan 10 juillet 2026
- ATELIER GOÛTER PÊCHE Sérignan 10 juillet 2026
- CONCERT DE VIRGILE BARTHE Sérignan 10 juillet 2026