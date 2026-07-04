Informations pratiques

Sérignan

LECTURES ET ATELIER INSECTES POP-UP

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

À l’aide de papier, de ciseaux et d’un peu d’imagination, fabrique des insectes en relief qui donnent l’illusion de sortir de la feuille.

Grâce à quelques techniques de découpage et de pliage, araignées, papillons…et toutes les petites bêtes que tu voudras, prendront vie sous tes yeux ! Dès 3 ans. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : LECTURES ET ATELIER INSECTES POP-UP

%C0 Using paper, scissors, and a little imagination, make 3-D insects that look as if they’re popping out of the page.

L’événement LECTURES ET ATELIER INSECTES POP-UP Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34