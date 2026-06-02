Sérignan

LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE

Allée de la République Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

2, 3 ou 4 musiciens aux gueules de cinéma et un chanteur à la gouille ravageuse…

Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.

Au programme de la soirée 2, 3 ou 4 musiciens aux gueules de cinéma et un chanteur à la gouille ravageuse… .

Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr

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English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE

2, 3 or 4 musicians with movie faces and a singer with a devastating gob…

L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34