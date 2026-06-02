LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE Sérignan vendredi 7 août 2026.
Sérignan
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE
Allée de la République Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
2, 3 ou 4 musiciens aux gueules de cinéma et un chanteur à la gouille ravageuse…
Sur la Promenade, place de la Liberté ou à La Galine, profitez chaque soir d’un concert ou d’une animation musicale pour rythmer vos soirées d’été à Sérignan.
Au programme de la soirée 2, 3 ou 4 musiciens aux gueules de cinéma et un chanteur à la gouille ravageuse… .
Allée de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90 mairie@ville-serignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE
2, 3 or 4 musicians with movie faces and a singer with a devastating gob…
L’événement LES CONCERTS DE L’ÉTÉ LA CAMELOTE Sérignan a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- ATELIER GOÛTER PADDLE Sérignan 6 juin 2026
- MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sérignan 6 juin 2026
- Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan 7 juin 2026
- JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan 12 juin 2026
- ESCAPPADLE Sérignan 13 juin 2026