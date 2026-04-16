MES VACANCES AU MUSÉE FAIRE DANSER LES LIGNES, ATELIER DE MARIELLE HOCDET ET MATTHIEU COTTIN Sérignan

MES VACANCES AU MUSÉE FAIRE DANSER LES LIGNES, ATELIER DE MARIELLE HOCDET ET MATTHIEU COTTIN

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-07

Découvrez une pratique ludique et créative, lors d’un stage qui propose aux enfants de relier le geste du tracé, du dessin et le mouvement dansé. Un atelier de Marielle Hocdet et Matthieu Cottin Chorégraphes et danseur.euse.s de la Cie. Process.

Ce stage propose aux enfants de relier le geste du tracé, du dessin et le mouvement dansé. En jouant de la dimension des supports allant de la feuille A4 à un sol recouvert de papier, découvrir une pratique ludique et créative croisant danse et dessin à partir du vocabulaire commun au tracé et au corps ligne, forme, empreinte, spirale, contour… Laisser sur le papier des traces graphiques en explorant différents gestes et actions pour co-créer un dessin géant recouvrant le sol. Sur réservation. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

English : MES VACANCES AU MUSÉE FAIRE DANSER LES LIGNES, ATELIER DE MARIELLE HOCDET ET MATTHIEU COTTIN

Discover a fun and creative way to link the gesture of tracing, drawing and dance movement. A workshop by Marielle Hocdet and Matthieu Cottin Choreographers and dancers from Cie. Process.

