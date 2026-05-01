NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Sérignan

Sérignan

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’année 2026 marque la 22 ème édition de La nuit européenne des musées ! Pour l’occasion, le MRAC a prévu un programme exceptionnel, qui donnera à vivre au public une expérience du musée à la fois culturelle, conviviale et ludique !

L’année 2026 marque la 22 ème édition de La nuit européenne des musées ! Pour l’occasion, le MRAC a prévu un programme exceptionnel, qui donnera à vivre au public une expérience du musée à la fois culturelle, conviviale et ludique !

Au programme

– Parcours du Mini musée Une découverte de l’art contemporain à travers un parcours ludique d’ateliers proposé dans les salles d’exposition. En accès libre, de 2 à 6 ans.

– Atelier d’éveil chorégraphique Soirée Danse & dessin des tout-petits, par la Cie Process. Un atelier parent-enfant de danse et d’éveil pour finir la journée tout en douceur. Avec Marielle Hocdet et Matthieu Cottin, chorégraphes et danseurs de la Cie Process. Entre danse et arts plastiques, le duo proposera un temps de mouvement, de lien et de complicité. De 8 mois à 3 ans, sur réservation.

– Enquête en famille Les enfants et leur famille sont invités à partir à la recherche d’indices et à relever le défi d’une enquête insolite à la découverte des oeuvres de l’exposition des collections Allons . En autonomie, à partir de 6 ans.

– Déambulation en partenariat avec La Cigalière et le festival BD de Sérignan. Ça se vend ça ?! ou le syndrome du monochrome est inspiré de la pièce à succès Art de Yasmina Reza, autrice française la plus jouée au monde. Dans cette courte comédie à la mécanique irrésistible, la Compagnie Troupuscule Théätre invite le public à la suivre dans une déambulation qui mène, au fil des élucubrations des personnages, vers une réflexion sur l’art. Accès libre, tout public.

– Visite Flash des expositions temporaires. Tout public. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

2026 marks the 22nd edition of European Museum Night! For the occasion, the RMCA has put together an exceptional program, offering the public a museum experience that’s both cultural and fun!

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34