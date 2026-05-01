ATELIER BD ADOS ADULTES MRAC Sérignan
ATELIER BD ADOS ADULTES MRAC Sérignan dimanche 24 mai 2026.
Sérignan
ATELIER BD ADOS ADULTES MRAC
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
À l’instar de son personnage d’exploratrice dans sa bande dessinée, Julie Legrand invite les participant·es à s’émerveiller de la beauté et des surprises d’un monde souterrain qu’il leur appartient d’imaginer, lors de l’atelier BD ados adultes, au MRAC.
À l’instar de son personnage d’exploratrice dans sa bande dessinée Bajo Tierra, Julie Legrand invite les participant·es à s’émerveiller de la beauté et des surprises d’un monde souterrain qu’il leur appartient d’imaginer, lors de l’atelier BD ados adultes, dans le cadre du festival BD de Sérignan. Sur réservation, à partir de 16 ans. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : ATELIER BD ADOS ADULTES MRAC
Like the explorer character in her comic strip, Julie Legrand invites participants to marvel at the beauty and surprises of a subterranean world they can imagine, at the MRAC’s teen/adult comic strip workshop.
L’événement ATELIER BD ADOS ADULTES MRAC Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
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