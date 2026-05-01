Sérignan

LE FESTIVAL BD DE SÉRIGNAN

allées de la République Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

L’incontournable Festival BD de Sérignan célèbre sa 31e édition rencontres avec des auteurs, dédicaces et ateliers créatifs pour petits et grands.

Le Festival BD de Sérignan fête sa 31e édition en 2026 ! C’est l’événement culturel dédié au 9ème art et l’un des plus anciens festivals BD de la région Occitanie. Si vous souhaitez découvrir la bande-dessinée sous toutes ses formes, ce festival est fait pour vous ! Vous pourrez y retrouvez des rencontres avec des auteurs, des dédicaces personnalisées, des ateliers de dessins et création et bien d’autres encore ! Un événement qui plaira aux petits comme aux grands ! .

allées de la République Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : LE FESTIVAL BD DE SÉRIGNAN

The unmissable Sérignan Comics Festival celebrates its 31st edition: meetings with authors, book signings and creative workshops for young and old.

L’événement LE FESTIVAL BD DE SÉRIGNAN Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34