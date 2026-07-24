LECTURES ET ATELIER À LA MER Sérignan
mercredi 12 août 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
LECTURES ET ATELIER À LA MER
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Plongez dans l’univers de la mer avec des lectures d’albums et des ateliers ludiques.
Un moment tout en douceur autour de la mer, avec des lectures d’albums suivies de petits ateliers créatifs. Une invitation à voyager entre histoires et imagination. Dès 3 ans. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
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English : LECTURES ET ATELIER À LA MER
Immerse yourself in the world of the ocean with picture book readings and fun workshops.
L’événement LECTURES ET ATELIER À LA MER Sérignan a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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