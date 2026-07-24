Informations pratiques

Sérignan

LECTURES ET ATELIER À LA MER

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Plongez dans l’univers de la mer avec des lectures d’albums et des ateliers ludiques.

Un moment tout en douceur autour de la mer, avec des lectures d’albums suivies de petits ateliers créatifs. Une invitation à voyager entre histoires et imagination. Dès 3 ans. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : LECTURES ET ATELIER À LA MER

Immerse yourself in the world of the ocean with picture book readings and fun workshops.

L’événement LECTURES ET ATELIER À LA MER Sérignan a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34