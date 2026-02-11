Exposition AMAZÔNIA prolongée jusqu’au 22 février 2026 Musée d’Art Contemporain Montélimar
Exposition AMAZÔNIA prolongée jusqu’au 22 février 2026
Musée d’Art Contemporain Espace Saint Martin Montélimar Drôme
Au vu de son succès, l’exposition Amazônia de l’artiste brésilienne Dalva Duarte présentée au Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération est prolongée jusqu’au 22 février 2026.
Musée d’Art Contemporain Espace Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr
In view of its success, the Amazônia exhibition by Brazilian artist Dalva Duarte at the Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération has been extended until February 22, 2026.
