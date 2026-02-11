Exposition AMAZÔNIA prolongée jusqu’au 22 février 2026 Musée d’Art Contemporain Montélimar

Exposition AMAZÔNIA prolongée jusqu’au 22 février 2026

Musée d’Art Contemporain Espace Saint Martin Montélimar Drôme

Au vu de son succès, l’exposition Amazônia de l’artiste brésilienne Dalva Duarte présentée au Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération est prolongée jusqu’au 22 février 2026.

English :

In view of its success, the Amazônia exhibition by Brazilian artist Dalva Duarte at the Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération has been extended until February 22, 2026.

