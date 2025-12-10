Exposition “Anaïs Aubert, Égérie veulaise” Chapelle Saint Michel Veules-les-Roses

Veules-les-Roses

Exposition “Anaïs Aubert, Égérie veulaise”

Chapelle Saint Michel 7 Avenue du Docteur Michel Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Exposition sur la vie d’Anaïs Aubert (1802-1874), actrice de la Comédie française et du théâtre de l’Odéon. Ses rôles et le contexte artistique de l’époque.

Par J-F Zveguintzoff, de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Veulais.

Lieu Chapelle Michel , parking de la Mairie

Dates du 1er au 10 juin 10h-12h 14h-18h.

Entrée libre .

Chapelle Saint Michel 7 Avenue du Docteur Michel Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 76 96 24

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English : Exposition “Anaïs Aubert, Égérie veulaise”

L’événement Exposition “Anaïs Aubert, Égérie veulaise” Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre