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Exposition Angela Kornie Essarts en Bocage

Exposition Angela Kornie Essarts en Bocage mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 44 Le Plessis Cosson

Ville : 85140 Essarts en Bocage

Département : Vendée

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Essarts en Bocage

Exposition Angela Kornie

44 Le Plessis Cosson Essarts en Bocage Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-06-10

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44 Le Plessis Cosson Essarts en Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 87 38 05  associationangelakornie@protonmail.com

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English :

L’événement Exposition Angela Kornie Essarts en Bocage a été mis à jour le 2026-05-27 par Vendée Bocage