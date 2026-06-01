Essarts en Bocage

Exposition Angela Kornie

44 Le Plessis Cosson Essarts en Bocage Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

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44 Le Plessis Cosson Essarts en Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 87 38 05 associationangelakornie@protonmail.com

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English :

L’événement Exposition Angela Kornie Essarts en Bocage a été mis à jour le 2026-05-27 par Vendée Bocage