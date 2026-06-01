Exposition Angela Kornie Essarts en Bocage
Exposition Angela Kornie Essarts en Bocage mercredi 10 juin 2026.
Essarts en Bocage
Exposition Angela Kornie
44 Le Plessis Cosson Essarts en Bocage Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10
.
44 Le Plessis Cosson Essarts en Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 87 38 05 associationangelakornie@protonmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Angela Kornie Essarts en Bocage a été mis à jour le 2026-05-27 par Vendée Bocage