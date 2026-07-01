Informations pratiques

Plouhinec

Exposition Anne-Gaëlle Paraire

Mairie Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La mairie de Plouhinec a le plaisir d’accueillir l’exposition des œuvres d’Anne-Gaëlle Paraire

Mairie de Plouhinec

Le public est chaleureusement invité à venir découvrir cette exposition et à rencontrer l’artiste lors de son vernissage le samedi 25 juillet à 11h30.

Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la mairie.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer cet événement culturel et artistique. .

Mairie Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 87 33

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English :

L’événement Exposition Anne-Gaëlle Paraire Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz