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AGENDA · Plouhinec

Exposition Anne-Gaëlle Paraire Plouhinec

samedi 25 juillet 2026 · Plouhinec

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Mairie
Ville
29780 Plouhinec
Département
Finistère
Tarif

Plouhinec

Exposition Anne-Gaëlle Paraire

Mairie Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

La mairie de Plouhinec a le plaisir d’accueillir l’exposition des œuvres d’Anne-Gaëlle Paraire
Mairie de Plouhinec
Le public est chaleureusement invité à venir découvrir cette exposition et à rencontrer l’artiste lors de son vernissage le samedi 25 juillet à 11h30.
Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la mairie.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer cet événement culturel et artistique.   .

Mairie Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 87 33 

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English :

L’événement Exposition Anne-Gaëlle Paraire Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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