Exposition Anne-Gaëlle Paraire Plouhinec
samedi 25 juillet 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Exposition Anne-Gaëlle Paraire
Mairie Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
La mairie de Plouhinec a le plaisir d’accueillir l’exposition des œuvres d’Anne-Gaëlle Paraire
Mairie de Plouhinec
Le public est chaleureusement invité à venir découvrir cette exposition et à rencontrer l’artiste lors de son vernissage le samedi 25 juillet à 11h30.
Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la mairie.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer cet événement culturel et artistique. .
Mairie Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 87 33
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English :
L’événement Exposition Anne-Gaëlle Paraire Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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