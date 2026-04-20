EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 15:00:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Peintures;

L’association A.L.E.C Association pour de Libres Expressions Créatives se situe en Vallée d’Aure et du Louron composée d’adhérents autodidactes. L’expression créative c’est la peinture sur toile, sur bois, sur papier…. et les techniques utilisées sont l’huile, l’acrylique, le pouring, l’aquarelle. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@orange.fr

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English :

L’événement EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE