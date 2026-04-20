EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon mardi 16 juin 2026.
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 15:00:00
fin : 2026-06-30 19:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Peintures;
L’association A.L.E.C Association pour de Libres Expressions Créatives se situe en Vallée d’Aure et du Louron composée d’adhérents autodidactes. L’expression créative c’est la peinture sur toile, sur bois, sur papier…. et les techniques utilisées sont l’huile, l’acrylique, le pouring, l’aquarelle. .
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@orange.fr
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L’événement EXPOSITION ANNE-MARIE LAURENT Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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