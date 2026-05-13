SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH

Place Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Electick Gala de fin d’année de danse moderne sous toutes ses formes de la troupe Mabahiah.

Présenté par M. Christian De Miegeville.

Pour tout public.

Tombola à l’entracte.

Billetterie sur place au moment du spectacle. 10 .

Place Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie mebahiahdanse@gmail.com

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English :

Electick End-of-year gala of modern dance in all its forms by the Mabahiah troupe.

L’événement SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE