SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon
SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon samedi 13 juin 2026.
Bagnères-de-Luchon
SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH
Place Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Electick Gala de fin d’année de danse moderne sous toutes ses formes de la troupe Mabahiah.
Présenté par M. Christian De Miegeville.
Pour tout public.
Tombola à l’entracte.
Billetterie sur place au moment du spectacle. 10 .
Place Richelieu Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie mebahiahdanse@gmail.com
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English :
Electick End-of-year gala of modern dance in all its forms by the Mabahiah troupe.
L’événement SPECTACLE DE DANSE MÉBAHIAH Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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