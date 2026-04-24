Exposition Anne PAULUS estampe céramique livre d’artiste Galerie L’Orangerie Sauvigney-lès-Gray

Sauvigney-lès-Gray

Exposition Anne PAULUS estampe céramique livre d’artiste

Galerie L’Orangerie 32 Grande Rue Sauvigney-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

L’artiste plasticienne Anne Paulus vit et travaille près de Paris (France). Après une formation scientifique et une première carrière d’ingénieure, elle obtient le diplôme de l’École des Beaux-arts de Versailles en 2003 (section gravure). Depuis lors elle n’a cessé de développer ses recherches, d’ouvrir ses horizons artistiques que ses voyages en Asie ont aiguisés. Elle bâtit une œuvre profonde, riche, protéiforme à la croisée de l’estampe, du livre d’artiste et de la sculpture céramique.

Ses travaux ont été montrés dans de nombreuses expositions personnelles ou collectives en France et à l’étranger (Japon, Corée, Espagne, États-Unis…).

Ses œuvres figurent dans des collections publiques telles que la BnF, le fonds d’estampes de l’Institut de France, les fonds de livres d’artistes de la Médiathèque de Quimper, de la Médiathèque de Roanne et de la Bibliothèque Universitaire de Lausanne…Son travail a été récompensé par plusieurs distinctions.

Des publications telles celles de Art et Métiers du Livre n° 324 (2018), les catalogues Sons noirs (2015), Nova descriptio et Underscape (2021) aux éditions GSB, ou encore les films de Benoît Falize (2015 et 2021) ont promu son travail.

Dans le cadre des missions de Terre d’estampes, de Graver Maintenant ou de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe, Anne Paulus a concrétisé son engagement pour la diffusion et le rayonnement de l’art de l’estampe contemporaine en France en assurant le commissariat de plusieurs grands événements (Estampe dans la ville à Dreux en 2013, Estampe, unique et multiple à Rueil-Malmaison en 2014, Estampe vivante à Ville d’Avray en 2012-2016, Inshou France-Japon à Paris en 2015, coordination nationale de la Fête de l’estampe de 2015-2019, Terre d’estampe à Ville d’Avray en 2021). .

Galerie L’Orangerie 32 Grande Rue Sauvigney-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 50 31 25 orangerie.charmoiselle@gmail.com

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English : Exposition Anne PAULUS estampe céramique livre d’artiste

L’événement Exposition Anne PAULUS estampe céramique livre d’artiste Sauvigney-lès-Gray a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY