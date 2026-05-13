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Exposition Annuelle Mimizan

Exposition Annuelle Mimizan

Exposition Annuelle Mimizan vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Grande salle du Forum

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Mimizan

Exposition Annuelle

Grande salle du Forum Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-17 18:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Exposition des oeuvres de tous les ateliers de l’Asem ARTS ET VIE de Mimizan Modelage Poterie Emaillage, Pastels secs ou gras, Peintures Acryliques, Aquarelles, Collages, Mosaïques, Vitraux….   .

Grande salle du Forum Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 88 39 30  cacochemlel@free.fr

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English : Exposition Annuelle

L’événement Exposition Annuelle Mimizan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Mimizan

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