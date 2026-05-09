Batz-sur-Mer

Exposition aquarelles Jaqueline PELON

Médiathèque municipale de Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-20

EXPOSITION AQUARELLES par Jacqueline Pelon

Du 10 avril au 20 mai

Médiathèque municipale

Formée aux Beaux-Arts de Rennes en section professorat de dessin au début des années 1970, Jacqueline Pelon a enseigné la technique de l’aquarelle pendant de nombreuses années. Paysages bretons de bord de mer, Brière, fl eurs et natures mortes, petits villages et jardins ombragés, marais salants de Batz-sur-Mer où elle vit, sont ses sujets de prédilection. Une exposition tout en couleurs et en lumières.

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque municipale de Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition aquarelles Jaqueline PELON Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44