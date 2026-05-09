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Exposition aquarelles Jaqueline PELON Batz-sur-Mer

Exposition aquarelles Jaqueline PELON Batz-sur-Mer samedi 9 mai 2026.

Adresse : Médiathèque municipale de Batz-sur-Mer

Ville : 44740 Batz-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Batz-sur-Mer

Exposition aquarelles Jaqueline PELON

Médiathèque municipale de Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-20

EXPOSITION AQUARELLES par Jacqueline Pelon
Du 10 avril au 20 mai
Médiathèque municipale

Formée aux Beaux-Arts de Rennes en section professorat de dessin au début des années 1970, Jacqueline Pelon a enseigné la technique de l’aquarelle pendant de nombreuses années. Paysages bretons de bord de mer, Brière, fl eurs et natures mortes, petits villages et jardins ombragés, marais salants de Batz-sur-Mer où elle vit, sont ses sujets de prédilection. Une exposition tout en couleurs et en lumières.

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque municipale de Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51  mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Exposition aquarelles Jaqueline PELON Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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