Informations pratiques

Paimpol

Exposition aquarelles, peintures à l’huile et pastels

5 Rue Saint-Vincent Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Exposition d’aquarelles, de peintures à l’huile et d’œuvres réalisés au pastel. 4 amis artistes amateurs de Paimpol se sont regroupés pour vous présenter leurs œuvres dans la cité des Islandais. Venez découvrir leurs monde artistique et de qualité. Artistes exposés Jean-Yves Balem, Françoise Dubuisson, Marie-France Fassot et Christophe Meric. Entrée gratuite ! .

5 Rue Saint-Vincent Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 29 04 08

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English :

L’événement Exposition aquarelles, peintures à l’huile et pastels Paimpol a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol