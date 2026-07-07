Exposition aquarelles, peintures à l’huile et pastels Paimpol
mardi 7 juillet 2026 · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Exposition aquarelles, peintures à l’huile et pastels
5 Rue Saint-Vincent Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Exposition d’aquarelles, de peintures à l’huile et d’œuvres réalisés au pastel. 4 amis artistes amateurs de Paimpol se sont regroupés pour vous présenter leurs œuvres dans la cité des Islandais. Venez découvrir leurs monde artistique et de qualité. Artistes exposés Jean-Yves Balem, Françoise Dubuisson, Marie-France Fassot et Christophe Meric. Entrée gratuite ! .
5 Rue Saint-Vincent Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 29 04 08
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English :
L’événement Exposition aquarelles, peintures à l’huile et pastels Paimpol a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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