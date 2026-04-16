Exposition aquarelles Château de Regnéville Regnéville-sur-Mer
Exposition aquarelles Château de Regnéville Regnéville-sur-Mer lundi 27 avril 2026.
Regnéville-sur-Mer
Exposition aquarelles
Château de Regnéville 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-27
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-27
Exposition d’aquarelles.
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h30
Vendredi, samedi et dimanche en continu de 10h à 18h30.
Vernissage aura lieu le mercredi 29 avril à partir de 17h. .
Château de Regnéville 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 63 24 92 79
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English : Exposition aquarelles
L’événement Exposition aquarelles Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer
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