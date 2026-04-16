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Exposition aquarelles Château de Regnéville Regnéville-sur-Mer

Exposition aquarelles Château de Regnéville Regnéville-sur-Mer

Exposition aquarelles Château de Regnéville Regnéville-sur-Mer lundi 27 avril 2026.

Lieu : Château de Regnéville

Adresse : 3 Route des Fours À Chaux

Ville : 50590 Regnéville-sur-Mer

Département : Manche

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Regnéville-sur-Mer

Exposition aquarelles

Château de Regnéville 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-27
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-04-27

Exposition d’aquarelles.
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h30
Vendredi, samedi et dimanche en continu de 10h à 18h30.
Vernissage aura lieu le mercredi 29 avril à partir de 17h.   .

Château de Regnéville 3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 63 24 92 79 

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English : Exposition aquarelles

L’événement Exposition aquarelles Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer

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