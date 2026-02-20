Salon Extrabrut(es)

Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-05-17

Salon de vins et cidres naturels. 5e édition.

Découverte et dégustation toute la journée jusqu’a 18h .

Restauration sur place toute la journée et jusqu’a 22h samedi soir.

Concerts et musique en entrée libre le samedi soir.

Le tout au bord de l’estuaire sous des chapiteaux de cirque !

De 11h à 1h du matin le samedi 16 mai et de 11h à 18h le dimanche 17 mai 2026. .

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie salonbrutes@gmail.com

