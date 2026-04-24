Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer

Regnéville-sur-Mer

Traversée du havre de la Sienne

Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:35:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Traversée du havre de la Sienne à Regnéville-sur-Mer, avec l’association Lùndi.

Rendez vous à l’ancienne gare de Regnéville côté Poste.

Inscription obligatoire au 07 81 73 45 46 par SMS (nom + jour choisi + nombre de personnes). .

Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 73 45 46

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English : Traversée du havre de la Sienne

L’événement Traversée du havre de la Sienne Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Coutances Tourisme