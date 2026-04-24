Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer
Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.
Regnéville-sur-Mer
Traversée du havre de la Sienne
Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:35:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Traversée du havre de la Sienne à Regnéville-sur-Mer, avec l’association Lùndi.
Rendez vous à l’ancienne gare de Regnéville côté Poste.
Inscription obligatoire au 07 81 73 45 46 par SMS (nom + jour choisi + nombre de personnes). .
Rue du Port Ancienne gare, côté poste Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 81 73 45 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Traversée du havre de la Sienne
L’événement Traversée du havre de la Sienne Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Regnéville-sur-Mer (Manche)
- Exposition aquarelles Château de Regnéville Regnéville-sur-Mer 27 avril 2026
- Fête du vélo Château de Regnéville Regnéville-sur-Mer 2 mai 2026
- Salon Extrabrut(es) Regnéville-sur-Mer 16 mai 2026
- Salon Extrabrut(es) Regnéville-sur-Mer 17 mai 2026
- Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer 28 mai 2026