Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis Regnéville-sur-Mer
Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis Regnéville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Regnéville-sur-Mer
Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Et si nos corps se laissaient traverser par l’eau ?
Ce stage vous invite à explorer le lien entre le paysage aquatique qui nous entoure et le paysage intérieur de notre corps.
Pas besoin d’expérience en danse. Juste une curiosité pour ce que l’on ressent quand on bouge, et une envie de ralentir pour mieux écouter.
Ce stage est proposé par la chorégraphe Flora Pilet, en lien avec son nouveau projet Nos Rivières, un projet artistique indisciplinaire qui tisse des liens entre danse, paysage et mémoire de l’eau.
Aucune expérience préalable de la danse n’est requise !
Juste une envie de rentrer en mouvement, de rencontrer une pratique. .
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr
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English : Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis
L’événement Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par CD50 Culture
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