Regnéville-sur-Mer

Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Et si nos corps se laissaient traverser par l’eau ?

Ce stage vous invite à explorer le lien entre le paysage aquatique qui nous entoure et le paysage intérieur de notre corps.

Pas besoin d’expérience en danse. Juste une curiosité pour ce que l’on ressent quand on bouge, et une envie de ralentir pour mieux écouter.

Ce stage est proposé par la chorégraphe Flora Pilet, en lien avec son nouveau projet Nos Rivières, un projet artistique indisciplinaire qui tisse des liens entre danse, paysage et mémoire de l’eau.

Aucune expérience préalable de la danse n’est requise !

Juste une envie de rentrer en mouvement, de rencontrer une pratique. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis

L’événement Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par CD50 Culture