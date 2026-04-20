Festival du Piano à Bretelles et Danse Regnéville-sur-Mer
Festival du Piano à Bretelles et Danse Regnéville-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Regnéville-sur-Mer
Festival du Piano à Bretelles et Danse
Les Sablons Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Festival du piano à bretelles et danse aux Sablons à Regnéville-sur-Mer. Du 29 au 31 mai, 3 jours d’accordéon et de danse sous un chapiteau animé par de nombreux orchestres.
Vendredi soir, 19h-23h soirée swing, rock et madison avec Mister Swing et ses 2 musiciens (Orne).
Samedi, 14h30-1h 4 orchestres Dominique Floquet et ses 3 musiciens, parrain du Festival (Indre-et-Loire), Mister Swing et ses 2 musiciens (Orne), Bernard Rual (Corrèze), Mickaël Richard et ses 2 musiciens (Maine-et-Loire) et démonstration de tango argentin.
Dimanche, 14h30-19h: thé dansant avec Label Danse et ses 3 musiciens (Bretagne).
Restauration sur place sans réservation vendredi soir, samedi midi et dimanche midi.
Restauration sur réservation samedi soir.
Bon de réservation pour les 3 journées. .
Les Sablons Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 23 23 68 89
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English : Festival du Piano à Bretelles et Danse
L’événement Festival du Piano à Bretelles et Danse Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par Coutances Tourisme
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