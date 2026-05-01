Regnéville-sur-Mer

Jeudi des thés Marie Prête résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:30:00

fin : 2026-05-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Une rencontre informelle et conviviale avec les artistes, pour découvrir, à l’heure du thé, comment leurs idées peuvent devenir des œuvres.

Avec Marie Prête (Arts du récit).

Marie Prête est conteuse. Elle a créé depuis 20 ans, une douzaine de spectacles dont la plupart s’adressent aux tout-petits et à leurs parents.

En résidence aux Fours à Chaux, elle travaille sur sa nouvelle création Escales qui aborde la question de la mer au travers des comptines enfantines et des berceuses. Sa résidence sera pour elle l’occasion de collecter des comptines, berceuses et autres enfantines dans le Département, en lien avec la mer. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

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English : Jeudi des thés Marie Prête résidence d’artistes des Fours à Chaux

L’événement Jeudi des thés Marie Prête résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par CD50 Culture