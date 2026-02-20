Fauché dans la noirceur #11 Regnéville-sur-Mer

Fauché dans la noirceur #11

3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous convier à la réunion annuelle des bénévoles, le 07 juin au Château de Regnéville ! Une belle occasion de retrouver les habitué·es, d’accueillir de nouvelles têtes, et surtout… de faire la fête ensemble !

– Dimanche 07 juin 2026 dès 18h,

– Château de Regnéville (50),

– Entrée gratuite,

– Buvette et restauration sur place. .

+33 2 33 07 91 91

