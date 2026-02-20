Regnéville ouvre ses jardins aux artistes Regnéville-sur-Mer

Regnéville ouvre ses jardins aux artistes

A l’occasion de la fête nationale des jardins, l’association Art et Loisir en Sienne propose le dimanche 07 juin 2026, à tout un chacun de venir se promener dans les rues de Regnéville-sur-Mer pour découvrir des artistes (peintres-sculpteurs-poètes-musiciens…) au détour de jardins.

L’association fournit aux visiteurs un plan détaillé des jardins avec le nom des artistes présents. Les visiteurs déambulent et disposent de parkings gratuits afin de privilégier les déplacements à pied ou à vélo. .

