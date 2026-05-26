Regnéville-sur-Mer

Trésors d’ateliers

3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour sa 2e saison, le Collectif artistique des Bords de Sienne s’expose et expose dans les salles du château de Regnéville sur Mer.

Les artistes membres du collectif présentent leurs Trésors d’ateliers , inédits à faire voir, peintures, photos, sculptures, dessins.

Ces expositions seront accompagnées de musique, concerts et d’une scène ouverte. .

3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 83 72 77 35 collectif.cabds@gmail.com

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English : Trésors d’ateliers

L’événement Trésors d’ateliers Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme