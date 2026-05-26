Trésors d’ateliers Regnéville-sur-Mer
Trésors d’ateliers Regnéville-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.
Regnéville-sur-Mer
Trésors d’ateliers
3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Pour sa 2e saison, le Collectif artistique des Bords de Sienne s’expose et expose dans les salles du château de Regnéville sur Mer.
Les artistes membres du collectif présentent leurs Trésors d’ateliers , inédits à faire voir, peintures, photos, sculptures, dessins.
Ces expositions seront accompagnées de musique, concerts et d’une scène ouverte. .
3 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 83 72 77 35 collectif.cabds@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trésors d’ateliers
L’événement Trésors d’ateliers Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Regnéville-sur-Mer (Manche)
- Festival du Piano à Bretelles et Danse Regnéville-sur-Mer 29 mai 2026
- Stage de danse avec Flora Pilet compagnie Noesis Regnéville-sur-Mer 30 mai 2026
- Festival du Piano à Bretelles et Danse Regnéville-sur-Mer 30 mai 2026
- Festival du Piano à Bretelles et Danse Regnéville-sur-Mer 31 mai 2026
- Regnéville ouvre ses jardins aux artistes Regnéville-sur-Mer 7 juin 2026