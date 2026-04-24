Foire aux plantes Salle des fêtes Regnéville-sur-Mer
Foire aux plantes Salle des fêtes Regnéville-sur-Mer dimanche 10 mai 2026.
Regnéville-sur-Mer
Foire aux plantes
Salle des fêtes 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Foire aux plantes et exposition de tableaux de Mme M. J. Baudry (au profit de la recherche médicale et de la lutte contre le cancer).
RDV à la salle des fêtes de Regnéville-sur-Mer, les 9 et 10 mai.
Organisé par l’ASEUPE (Sauvegarde de l’Eglise d’Urville et patrimoine). .
Salle des fêtes 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 30 98 13 88
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English : Foire aux plantes
L’événement Foire aux plantes Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Coutances Tourisme
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