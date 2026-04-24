Foire aux plantes Salle des fêtes Regnéville-sur-Mer

Regnéville-sur-Mer

Foire aux plantes

Salle des fêtes 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Foire aux plantes et exposition de tableaux de Mme M. J. Baudry (au profit de la recherche médicale et de la lutte contre le cancer).

RDV à la salle des fêtes de Regnéville-sur-Mer, les 9 et 10 mai.

Organisé par l’ASEUPE (Sauvegarde de l’Eglise d’Urville et patrimoine). .

Salle des fêtes 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 30 98 13 88

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English : Foire aux plantes

L’événement Foire aux plantes Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Coutances Tourisme