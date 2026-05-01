Exposition arabesques 24 Sous la halle de la mairie Le Bugue
Exposition arabesques 24 Sous la halle de la mairie Le Bugue samedi 23 mai 2026.
Le Bugue
Exposition arabesques 24
Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
9h. Un rendez-vous artistique à ne pas manquer pour les amoureux de peinture et de créativité. Gratuit
L’association Arabesques 24 vous invite à découvrir une exposition riche en couleurs et en émotions !
Venez admirer les œuvres réalisées par les artistes de l’association
Fleurs et nature
Portraits animaliers
Paysages inspirants
Aquarelles et créations artistiques variées
Un rendez-vous artistique à ne pas manquer pour les amoureux de peinture et de créativité .
Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 55 55 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition arabesques 24
9h. A not-to-be-missed artistic rendezvous for lovers of painting and creativity. Free
L’événement Exposition arabesques 24 Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- La nocturne de l’ascension au Parc du Bournat Parc du Bournat Le Bugue 15 mai 2026
- 23ème Festival BrikaBrak Cirque et théâtre 1978 Espace Eugène Leroy Le Bugue 22 mai 2026
- 80 ans du secours catholique Les grandes tablées Secours catholique Le Bugue 23 mai 2026
- 23ème Festival BrikaBrak Théâtre Les séparables Espace Eugène Leroy Le Bugue 23 mai 2026
- 23ème Festival BrikaBrak Clown et marionnettes Chien Espace Eugène Leroy Le Bugue 23 mai 2026