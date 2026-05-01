Exposition arabesques 24 Sous la halle de la mairie Le Bugue

Le Bugue

Exposition arabesques 24

Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

9h. Un rendez-vous artistique à ne pas manquer pour les amoureux de peinture et de créativité. Gratuit

L’association Arabesques 24 vous invite à découvrir une exposition riche en couleurs et en émotions !

Venez admirer les œuvres réalisées par les artistes de l’association

Fleurs et nature

Portraits animaliers

Paysages inspirants

Aquarelles et créations artistiques variées

Un rendez-vous artistique à ne pas manquer pour les amoureux de peinture et de créativité .

Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 55 55 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition arabesques 24

9h. A not-to-be-missed artistic rendezvous for lovers of painting and creativity. Free

L’événement Exposition arabesques 24 Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère