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Exposition arabesques 24 Sous la halle de la mairie Le Bugue

Exposition arabesques 24 Sous la halle de la mairie Le Bugue

Exposition arabesques 24 Sous la halle de la mairie Le Bugue samedi 23 mai 2026.

Lieu : Sous la halle de la mairie

Adresse : 1 place de l'hôtel de ville

Ville : 24260 Le Bugue

Département : Dordogne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Le Bugue

Exposition arabesques 24

Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

9h. Un rendez-vous artistique à ne pas manquer pour les amoureux de peinture et de créativité. Gratuit
L’association Arabesques 24 vous invite à découvrir une exposition riche en couleurs et en émotions !
Venez admirer les œuvres réalisées par les artistes de l’association
Fleurs et nature
Portraits animaliers
Paysages inspirants
Aquarelles et créations artistiques variées
Un rendez-vous artistique à ne pas manquer pour les amoureux de peinture et de créativité   .

Sous la halle de la mairie 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 55 55 09 

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English : Exposition arabesques 24

9h. A not-to-be-missed artistic rendezvous for lovers of painting and creativity. Free

L’événement Exposition arabesques 24 Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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