Exposition Arcabas Parvis Notre-Dame Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Exposition Arcabas

Parvis Notre-Dame 19 Rue du Four Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-06-01

La maison paroissiale de Lamballe présente une exposition de digigraphies, reproductions des œuvres du peintre d’art sacré Arcabas.

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

Le samedi 9h-12h

Pendant les vacances scolaires 9h-12h

Vernissage et présentation le vendredi 12 juin à 18h30. .

Parvis Notre-Dame 19 Rue du Four Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55

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English :

L’événement Exposition Arcabas Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor