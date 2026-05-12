Exposition Arcabas Parvis Notre-Dame Lamballe-Armor
Exposition Arcabas Parvis Notre-Dame Lamballe-Armor lundi 1 juin 2026.
Lamballe-Armor
Exposition Arcabas
Parvis Notre-Dame 19 Rue du Four Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-06-01
La maison paroissiale de Lamballe présente une exposition de digigraphies, reproductions des œuvres du peintre d’art sacré Arcabas.
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Le samedi 9h-12h
Pendant les vacances scolaires 9h-12h
Vernissage et présentation le vendredi 12 juin à 18h30. .
Parvis Notre-Dame 19 Rue du Four Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55
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English :
L’événement Exposition Arcabas Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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