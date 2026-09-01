Informations pratiques

Béziers

EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE JEP 2026

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Des grands maîtres européens à l’Antiquité biterroise, découvrez un parcours inédit au cœur des trésors du musée.

Partez à la découverte des chefs-d’œuvre des collections biterroises à travers un parcours permanent entièrement repensé. De la peinture d’histoire au portrait, en passant par le paysage, la nature morte et la peinture de genre, les grands maîtres européens dialoguent avec les collections archéologiques. Une section inédite consacrée à l’Antiquité romaine de Béziers complète cette visite, aux côtés des remarquables dessins de l’égyptologue Hippolyte Boussac. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE JEP 2026

From the great European masters of Béziers’ ancient past—discover a unique journey through the museum’s treasures.

L’événement EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 ADT34