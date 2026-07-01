Exposition : architecture et photographie, Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie, Darnétal

Informations pratiques

Exposition : architecture et photographie Samedi 19 septembre, 14h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Pôle documentaire de l’ENSA Normandie ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine avec une présentation d’ouvrages du fonds ancien.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie 27 rue Lucien Fromage, 76160 Darnétal Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie Située sur la commune de Darnétal près de Rouen (76), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie s’est installée en 1984 dans une ancienne fabrique de bretelles élastiques, témoin de l’architecture de la fin du XIXe siècle. Aussi, l’établissement se situe au cœur d’un parc de 2,5 hectares caractéristique du modèle paysager.

Après la réhabilitation réalisée par les architectes Patrice Mottini et Pierre Dufflo, l’École offre aujourd’hui 5200 m2 de surface utile dédiée à l’enseignement de l’architecture.

Le Pôle documentaire de l’ENSA Normandie ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine avec une présentation d’ouvrages du fonds ancien.

©AnnLiz Bonin