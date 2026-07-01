Visite guidée de l’église, Église Saint-Ouen de Longpaon, Darnétal

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Ouen de Longpaon Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La paroisse Sainte Marie-Madeleine de Darnétal Val d’Aubette propose une visite commentée de l’église Saint Ouen de Longpaon.

La visite commence à l’intérieur par un commentaire sur l’histoire de l’église, suivi d’un commentaire des vitraux, du confessionnal ancien, de l’orgue et autres objets de culte remarquables.

La visite se termine à l’extérieur de l’édifice par une présentation des inscription sur la pierre, la descrition du clocher et de l’achritecture exterieure.

Église Saint-Ouen de Longpaon Rue de la Chaine, 76160 Darnétal, France Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie Une chapelle destinée à recevoir les restes de Saint-Ouen est attestée dès le Xe siècle. Une église est construite à la fin du XVe siècle, puis agrandie au milieu du XVIe siècle. En 1562, l’édifice est incendié et partiellement détruit. Des campagnes de restauration ont lieu au XIXe siècle : en 1850 (par Desmarest qui rallonge le choeur, remanie la nef, reconstruit la charpente et le couvrement, puis rajoute les deux sacristies orientales) et en 1894-1895 (par Lefort qui procède à la restauration des porches nord et sud et du clocher).

La paroisse Sainte Marie-Madeleine de Darnétal Val d’Aubette propose une visite commentée de l’église Saint Ouen de Longpaon.

FabienLucas