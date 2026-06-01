Exposition Art Contemporain Sancergues
Exposition Art Contemporain Sancergues samedi 13 juin 2026.
Sancergues
Exposition Art Contemporain
1 Bis Rue Hubert Gouvernel Sancergues Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition Fragments d’un même air céramiques peintures
Les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au 07 85 54 20 49 .
1 Bis Rue Hubert Gouvernel Sancergues 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 54 20 49
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English :
Exhibition Fragments d’un même air: ceramics paintings
L’événement Exposition Art Contemporain Sancergues a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Loire en Berry