Sancergues

Exposition Art Contemporain

1 Bis Rue Hubert Gouvernel Sancergues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition Fragments d’un même air céramiques peintures

Les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au 07 85 54 20 49 .

1 Bis Rue Hubert Gouvernel Sancergues 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 54 20 49

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English :

Exhibition Fragments d’un même air: ceramics paintings

L’événement Exposition Art Contemporain Sancergues a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Loire en Berry