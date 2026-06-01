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Exposition Art Contemporain Sancergues

Exposition Art Contemporain Sancergues samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1 Bis Rue Hubert Gouvernel

Ville : 18140 Sancergues

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Sancergues

Exposition Art Contemporain

1 Bis Rue Hubert Gouvernel Sancergues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition Fragments d’un même air céramiques peintures
Les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h et sur rendez-vous au 07 85 54 20 49   .

1 Bis Rue Hubert Gouvernel Sancergues 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 54 20 49 

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English :

Exhibition Fragments d’un même air: ceramics paintings

L’événement Exposition Art Contemporain Sancergues a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Loire en Berry