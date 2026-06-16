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Exposition art et artisanat Hauterives

Exposition art et artisanat Hauterives lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Salle expo loisirs

Ville : 26390 Hauterives

Département : Drôme

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Hauterives

Exposition art et artisanat

Salle expo loisirs Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-27

Venez découvrir différentes œuvres et échanger avec les artisans
Georges et marcel mocassins et sandales
Noam bijou bijoux
Sandrine Paget céramiques
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Salle expo loisirs Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 10  contact@mairie-hauterives.fr

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English :

Come discover a variety of works and chat with the artisans:
Georges and Marcel loafers and sandals
Noam Bijou jewelry
Sandrine Paget ceramics

L’événement Exposition art et artisanat Hauterives a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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