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AGENDA · Wizernes

EXPOSITION : ART OF REMEMBRANCE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

samedi 19 septembre 2026 · La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D · Wizernes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D
Adresse
Rue André Clabaux, Wizernes
Ville
62570 Wizernes
Département
Pas-de-Calais

EXPOSITION : ART OF REMEMBRANCE 19 et 20 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez « L’Art du Souvenir », un dialogue inédit entre art contemporain et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Quatre artistes revisitent l’histoire à travers des œuvres sensibles, invitant à réfléchir sur la résilience et la transmission.
En collaboration avec LRE Foundation, Union Européenne, Tempora, musée de Sybir, musée de Bastogne, Fondation Nuto Revelli

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez « L’Art du Souvenir », un dialogue inédit entre art contemporain et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Quatre artistes revisitent l’histoire à travers des œuvres sensibles, invitant à …

© Juhana Moisander, Gail Ritchie, Rebekka Bauer, Raphael Dallaporta

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