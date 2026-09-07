EXPOSITION : ART OF REMEMBRANCE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

Informations pratiques

EXPOSITION : ART OF REMEMBRANCE 19 et 20 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez « L’Art du Souvenir », un dialogue inédit entre art contemporain et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Quatre artistes revisitent l’histoire à travers des œuvres sensibles, invitant à réfléchir sur la résilience et la transmission.

En collaboration avec LRE Foundation, Union Européenne, Tempora, musée de Sybir, musée de Bastogne, Fondation Nuto Revelli

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Découvrez « L’Art du Souvenir », un dialogue inédit entre art contemporain et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Quatre artistes revisitent l’histoire à travers des œuvres sensibles, invitant à …

© Juhana Moisander, Gail Ritchie, Rebekka Bauer, Raphael Dallaporta