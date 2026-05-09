Exposition artisanat et végétal Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

Châtel-Montagne

Exposition artisanat et végétal

Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-02

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-02

Exposition réalisée par l’Odyssée Végétale.

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Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Exhibition produced by Odyssée Végétale.

L’événement Exposition artisanat et végétal Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-05-09 par Vichy Destinations