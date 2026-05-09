Exposition artisanat et végétal Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne
Exposition artisanat et végétal Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne mardi 2 juin 2026.
Châtel-Montagne
Exposition artisanat et végétal
Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-02
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-02
Exposition réalisée par l’Odyssée Végétale.
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Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Exhibition produced by Odyssée Végétale.
L’événement Exposition artisanat et végétal Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-05-09 par Vichy Destinations