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Exposition artisanat et végétal Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

Exposition artisanat et végétal Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne mardi 2 juin 2026.

Lieu : Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne

Adresse : 15 place Alphonse Corre

Ville : 03250 Châtel-Montagne

Département : Allier

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Châtel-Montagne

Exposition artisanat et végétal

Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-02
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-02

Exposition réalisée par l’Odyssée Végétale.
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Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89  contact@vichydestinations.fr

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English :

Exhibition produced by Odyssée Végétale.

L’événement Exposition artisanat et végétal Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-05-09 par Vichy Destinations

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