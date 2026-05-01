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EXPOSITION ARTISTES D’ICI Montesquieu-Volvestre

EXPOSITION ARTISTES D’ICI Montesquieu-Volvestre

EXPOSITION ARTISTES D’ICI Montesquieu-Volvestre mardi 12 mai 2026.

Adresse : 3 Place de L Hôtel de ville

Ville : 31310 Montesquieu-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montesquieu-Volvestre

EXPOSITION ARTISTES D’ICI

3 Place de L Hôtel de ville Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-12 2026-05-22

Venez découvrir les œuvres de Jean Neylies et d’artistes amateurs locaux lors d’un moment placé sous le signe de la créativité et du partage !
Proposé par la médiathèque municipale de Montesquieu-Volvestre.   .

3 Place de L Hôtel de ville Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 43 47  mediatheque@mairiemontesquieu.fr

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English :

Come and discover the works of Jean Neylies and local amateur artists, for a moment of creativity and sharing!

L’événement EXPOSITION ARTISTES D’ICI Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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