EXPOSITION ARTISTES D’ICI Montesquieu-Volvestre
EXPOSITION ARTISTES D’ICI Montesquieu-Volvestre mardi 12 mai 2026.
Montesquieu-Volvestre
EXPOSITION ARTISTES D’ICI
3 Place de L Hôtel de ville Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-22
Venez découvrir les œuvres de Jean Neylies et d’artistes amateurs locaux lors d’un moment placé sous le signe de la créativité et du partage !
Proposé par la médiathèque municipale de Montesquieu-Volvestre. .
3 Place de L Hôtel de ville Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 43 47 mediatheque@mairiemontesquieu.fr
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English :
Come and discover the works of Jean Neylies and local amateur artists, for a moment of creativity and sharing!
L’événement EXPOSITION ARTISTES D’ICI Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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