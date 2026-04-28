Montesquieu-Volvestre

CONCOURS DE PUZZLE

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Amateurs de défis et de réflexion, venez participer au concours de puzzle à Montesquieu‑Volvestre et tentez de remporter la victoire !

Concours proposé par l’association du puzzle. 20 .

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie alassodupuzzle@gmail.com

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English :

Come and take part in the puzzle contest in Montesquieu-Volvestre and try to win!

L’événement CONCOURS DE PUZZLE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE