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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE AILLEURS Montesquieu-Volvestre

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE AILLEURS Montesquieu-Volvestre

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE AILLEURS Montesquieu-Volvestre vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 11 Rue des Olières

Ville : 31310 Montesquieu-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montesquieu-Volvestre

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE AILLEURS

11 Rue des Olières Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Venez découvrir l’exposition de photographie Ailleurs au Tiers-lieu Les Olières à Montesquieu-Volvestre !
Exposition proposée par Frédérick Lejeune.   .

11 Rue des Olières Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and discover the Ailleurs photography exhibition at the Tiers-lieu Les Olières in Montesquieu-Volvestre!

L’événement EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE AILLEURS Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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