KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre

Montesquieu-Volvestre

KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE

ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 95 – 95 – EUR

95

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Et si vous mettiez les mains dans la terre… et le vivant ? Offrez-vous une parenthèse créative et sensorielle lors de ce stage Kokedama et son écrin en céramique !

Le temps d’une journée, plongez dans un univers où le végétal rencontre la terre, où la douceur du geste se mêle à la création artisanale. 95 .

ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 20 19 07 31 sueresceramik@yahoo.fr

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English :

How about getting your hands dirty with earth? and living things? Treat yourself to a creative and sensory break with this Kokedama workshop and its ceramic case!

L’événement KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE