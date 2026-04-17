KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre
KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre jeudi 9 juillet 2026.
Montesquieu-Volvestre
KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE
ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 95 – 95 – EUR
95
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Et si vous mettiez les mains dans la terre… et le vivant ? Offrez-vous une parenthèse créative et sensorielle lors de ce stage Kokedama et son écrin en céramique !
Le temps d’une journée, plongez dans un univers où le végétal rencontre la terre, où la douceur du geste se mêle à la création artisanale. 95 .
ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 20 19 07 31 sueresceramik@yahoo.fr
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English :
How about getting your hands dirty with earth? and living things? Treat yourself to a creative and sensory break with this Kokedama workshop and its ceramic case!
L’événement KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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