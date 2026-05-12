FOIRE AUX GRILLADES Montesquieu-Volvestre
FOIRE AUX GRILLADES Montesquieu-Volvestre vendredi 4 septembre 2026.
Montesquieu-Volvestre
FOIRE AUX GRILLADES
53 route de Toulouse Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-04 18:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Venez faire le plein de produits pour vos barbecues et vos repas d’été lors de la Foire aux Grillades chez Maison Patignac !
Foire proposée par la Maison Patignac. .
53 route de Toulouse Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 36 08
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English :
Come and stock up on products for your barbecues and summer meals at Maison Patignac?s Grill Fair!
L’événement FOIRE AUX GRILLADES Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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