FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE Montesquieu-Volvestre
vendredi 21 août 2026 · Montesquieu-Volvestre
Informations pratiques
Montesquieu-Volvestre
FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE
L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Le Festival du Film Britannique de Montesquieu-Volvestre aura lieu cette année les 121, 22 et 23 août 2026.
Venez participer à la 28ème édition du Festival du Film Britannique à Montesquieu-Volvestre ! 20 .
L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie festivalfilmbritannique31310@gmail.com
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English :
The Montesquieu-Volvestre British Film Festival will take place this year on August 121, 22, and 23, 2026.
L’événement FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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