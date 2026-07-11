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AGENDA · Montesquieu-Volvestre

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE Montesquieu-Volvestre

vendredi 21 août 2026 · Montesquieu-Volvestre

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE Montesquieu-Volvestre

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
L'ÎLE DU RAMIER
Ville
31310 Montesquieu-Volvestre
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Montesquieu-Volvestre

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE

L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Le Festival du Film Britannique de Montesquieu-Volvestre aura lieu cette année les 121, 22 et 23 août 2026.
Venez participer à la 28ème édition du Festival du Film Britannique à Montesquieu-Volvestre ! 20  .

L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie   festivalfilmbritannique31310@gmail.com

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English :

The Montesquieu-Volvestre British Film Festival will take place this year on August 121, 22, and 23, 2026.

L’événement FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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