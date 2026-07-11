Informations pratiques

Montesquieu-Volvestre

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE

L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Le Festival du Film Britannique de Montesquieu-Volvestre aura lieu cette année les 121, 22 et 23 août 2026.

Venez participer à la 28ème édition du Festival du Film Britannique à Montesquieu-Volvestre ! 20 .

L’ÎLE DU RAMIER Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie festivalfilmbritannique31310@gmail.com

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English :

The Montesquieu-Volvestre British Film Festival will take place this year on August 121, 22, and 23, 2026.

L’événement FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE