FOIRE AUX GRILLADES

53 route de Toulouse Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-22 2026-06-26 2026-09-04

Venez faire le plein de produits pour vos barbecues et vos repas d’été lors de la Foire aux Grillades chez Maison Patignac !

Foire proposée par la Maison Patignac. .

53 route de Toulouse Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 36 08

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English :

Come and stock up on products for your barbecues and summer meals at Maison Patignac?s Grill Fair!

L’événement FOIRE AUX GRILLADES Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE