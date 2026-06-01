CONFÉRENCE LE TOUT PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU SALLE POLYVALENTE Montesquieu-Volvestre
CONFÉRENCE LE TOUT PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU SALLE POLYVALENTE Montesquieu-Volvestre mercredi 17 juin 2026.
Montesquieu-Volvestre
CONFÉRENCE LE TOUT PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU
SALLE POLYVALENTE Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Découvrez l’histoire de la traversée du globe par Magellan et Elcano au XVIè siècle !
Conférence proposée par la Petite Université Populaire en Volvestre. .
SALLE POLYVALENTE Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr
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English :
Discover the story of how Magellan and Elcano crossed the globe in the 16th century!
L’événement CONFÉRENCE LE TOUT PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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