CONFÉRENCE LE TOUT PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU SALLE POLYVALENTE Montesquieu-Volvestre mercredi 17 juin 2026.

Montesquieu-Volvestre

CONFÉRENCE LE TOUT PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU

SALLE POLYVALENTE Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Découvrez l’histoire de la traversée du globe par Magellan et Elcano au XVIè siècle !

Conférence proposée par la Petite Université Populaire en Volvestre. .

SALLE POLYVALENTE Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@pupenvol.fr

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English :

Discover the story of how Magellan and Elcano crossed the globe in the 16th century!

L’événement CONFÉRENCE LE TOUT PREMIER TOUR DU MONDE EN BATEAU Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE