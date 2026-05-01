Montesquieu-Volvestre

LES JOURNÉES DU DESIGN

Château de Palays Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-26

Pendant trois jours, venez vivre une expérience unique mêlant créativité, rencontres et convivialité !

Proposé par Le Petit Perchoir et le Château de Palays. .

Château de Palays Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For three days, come and enjoy a unique experience combining creativity, encounters and conviviality!

L’événement LES JOURNÉES DU DESIGN Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE