FESTIVAL L’ÎLE AU THÉÂTRE Montesquieu-Volvestre
FESTIVAL L’ÎLE AU THÉÂTRE Montesquieu-Volvestre vendredi 5 juin 2026.
Montesquieu-Volvestre
FESTIVAL L’ÎLE AU THÉÂTRE
FESTIVAL L’ILE AU THEATRE Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-07 14:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Un rendez-vous fédérateur, intergénérationnel, convivial et populaire. Après le succès des précédentes éditions, L’île au théâtre revient du 5 au 7 juin 2026.
Théâtre, cirque, slam, conte, danse hip-hop, littérature, ciné-concert. Des artistes émergents ou plus connus seront présentés dans la salle polyvalente autour de spectacles joyeux, profonds et engagés sur le thème de l’esprit de résistance ! 5 .
FESTIVAL L’ILE AU THEATRE Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie cultureenvolvestre@gmail.com
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English :
A federative, intergenerational, friendly and popular event. Following the success of previous editions, L’île au théâtre returns from June 5 to 7, 2026.
L’événement FESTIVAL L’ÎLE AU THÉÂTRE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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