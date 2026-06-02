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Exposition artistique et artisanale Le Canopus Saint-Michel-Chef-Chef

Exposition artistique et artisanale Le Canopus Saint-Michel-Chef-Chef mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Le Canopus

Adresse : 129 Boulevard de l'Océan

Ville : 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Michel-Chef-Chef

Exposition artistique et artisanale

Le Canopus 129 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

Des couleurs vibrantes, des formes uniques l’exposition du CLA vous invite à explorer la diversité artistique à Saint-Michel-Chef-Chef !
Profitez de cette belle occasion pour admirer les talents des artistes locaux et vous immerger dans l’univers de l’art ! ✨

Au programme 

peinture
cartonnage
couture
coton et laine
porcelaine peinte
poterie modelage

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef

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Le Canopus 129 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 84 90 76  clastmich@laposte.net

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English :

Vibrant colors, unique shapes: the CLA exhibition invites you to explore the artistic diversity of Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Exposition artistique et artisanale Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic

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