Exposition artistique et artisanale Le Canopus Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Exposition artistique et artisanale

Le Canopus 129 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05

Des couleurs vibrantes, des formes uniques l’exposition du CLA vous invite à explorer la diversité artistique à Saint-Michel-Chef-Chef !

Profitez de cette belle occasion pour admirer les talents des artistes locaux et vous immerger dans l’univers de l’art ! ✨

Au programme

peinture

cartonnage

couture

coton et laine

porcelaine peinte

poterie modelage

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef

.

Le Canopus 129 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 84 90 76 clastmich@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vibrant colors, unique shapes: the CLA exhibition invites you to explore the artistic diversity of Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Exposition artistique et artisanale Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic