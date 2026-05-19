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Exposition Artistique Espace de la Culture et des Loisirs Roye

Exposition Artistique Espace de la Culture et des Loisirs Roye samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace de la Culture et des Loisirs

Adresse : 8 bis, impasse d'épenotte.

Ville : 70200 Roye

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Roye

Exposition Artistique

Espace de la Culture et des Loisirs 8 bis, impasse d’épenotte. Roye Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Pour la première fois à ROYE, une exposition artistique de peinture et sculpture se déroulera à l’Espace de la Culture et des Loisirs le 13 et 14 juin   .

Espace de la Culture et des Loisirs 8 bis, impasse d’épenotte. Roye 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 62 82 95  eric.fleurymille@orange.fr

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English : Exposition Artistique

L’événement Exposition Artistique Roye a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE