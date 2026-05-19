Exposition Artistique Espace de la Culture et des Loisirs Roye
Exposition Artistique Espace de la Culture et des Loisirs Roye samedi 13 juin 2026.
Roye
Exposition Artistique
Espace de la Culture et des Loisirs 8 bis, impasse d’épenotte. Roye Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Pour la première fois à ROYE, une exposition artistique de peinture et sculpture se déroulera à l’Espace de la Culture et des Loisirs le 13 et 14 juin .
Espace de la Culture et des Loisirs 8 bis, impasse d’épenotte. Roye 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 62 82 95 eric.fleurymille@orange.fr
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English : Exposition Artistique
L’événement Exposition Artistique Roye a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE