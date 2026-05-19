Exposition Artistique Espace de la Culture et des Loisirs Roye

Roye

Exposition Artistique

Espace de la Culture et des Loisirs 8 bis, impasse d’épenotte. Roye Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour la première fois à ROYE, une exposition artistique de peinture et sculpture se déroulera à l’Espace de la Culture et des Loisirs le 13 et 14 juin .

Espace de la Culture et des Loisirs 8 bis, impasse d’épenotte. Roye 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 62 82 95 eric.fleurymille@orange.fr

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English : Exposition Artistique

L’événement Exposition Artistique Roye a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE