Exposition Arts et Matières Saint-Vite
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Vite
Informations pratiques
Saint-Vite
Exposition Arts et Matières
Salle des Fêtes Saint-Vite Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Une trentaine d’artistes exposent:
Sculpture sur métal sur pierre, Peinture, Aquarelle, Dessin, Céramique, Bijoux etc…
Entrée gratuite.
Une trentaine d’artistes exposent:
Sculpture sur métal sur pierre, Peinture, Aquarelle, Dessin, Céramique, Bijoux etc…
Entrée gratuite. .
Salle des Fêtes Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 21 07 jacquelinefernandez360@gmail.com
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English : Exposition Arts et Matières
About thirty artists are exhibiting:
Metal and stone sculpture, painting, watercolor, drawing, ceramics, jewelry, etc.
Free admission.
L’événement Exposition Arts et Matières Saint-Vite a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne