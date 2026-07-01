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AGENDA · Saint-Vite

Exposition Arts et Matières Saint-Vite

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Vite

Exposition Arts et Matières Saint-Vite

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
47500 Saint-Vite
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Saint-Vite

Exposition Arts et Matières

Salle des Fêtes Saint-Vite Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Une trentaine d’artistes exposent:

Sculpture sur métal sur pierre, Peinture, Aquarelle, Dessin, Céramique, Bijoux etc…
Entrée gratuite.
Une trentaine d’artistes exposent:

Sculpture sur métal sur pierre, Peinture, Aquarelle, Dessin, Céramique, Bijoux etc…
Entrée gratuite.   .

Salle des Fêtes Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 21 07  jacquelinefernandez360@gmail.com

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English : Exposition Arts et Matières

About thirty artists are exhibiting:

Metal and stone sculpture, painting, watercolor, drawing, ceramics, jewelry, etc.
Free admission.

L’événement Exposition Arts et Matières Saint-Vite a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Vallée du Lot et Garonne